Швеція збільшить виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів для України

Уряд Швеції підписав угоду з виробником боєприпасів Nammo про збільшення потужностей виробництва артилерійських снарядів, а також зміцнення ланцюгів постачання.

Про це повідомляє управління матеріального забезпечення оборони (FMV) Швеції.

Угода спрямована на збільшення поставок 155-мм артилерійських боєприпасів і посилення надійності постачання.

«Зараз ми робимо наступний важливий крок, щоб прискорити інвестиції у виробничі потужності галузі. Це скоротить терміни поставок, підвищить нашу спроможність надавати підтримку Україні і водночас зміцнить надійність постачань артилерійських боєприпасів у Швеції та Північному регіоні в довгостроковій перспективі», — заявив керівник напряму озброєнь FMV Йонас Лоцне.

За його словами, це вже третій крок у масштабних зусиллях щодо збільшення виробництва боєприпасів для забезпечення постійної підтримки України.