У США продовжують заборону на польоти Boeing 737 MAX 9 на невизначений термін. В одному з таких літаків зірвало аварійні двері в повітрі

Федеральне управління цивільної авіації США продовжує заборону на експлуатацію літаків Boeing 737 MAX 9 на невизначений термін для подальших перевірок безпеки після того, як в одному з таких лайнерів зірвало двері аварійного виходу прямо під час польоту.
Про це повідомляє Reuters.
В управлінні заявили, що вимагатимуть ще однієї серії перевірок, перш ніж розглянути можливість повернення літаків цієї моделі в експлуатацію.
Регулятор проведе аудит виробничої лінії Boeing 737 MAX 9 і постачальників, а також розгляне питання про те, щоб незалежна організація взяла на себе певні аспекти сертифікації безпеки нових літаків, які раніше були закріплені за Boeing.
В управлінні наголошують, що 40 літаків мають пройти повторну перевірку, після чого агентство розгляне результати і визначить, чи достатній рівень безпеки, щоб відновити польоти MAX 9.
- 5 січня 2024 року в аеропорту міста Портленд (штат Вашингтон) через 35 хвилин після вильоту приземлився Boeing 737 MAX 9 (рейс 1282) авіакомпанії Alaska Airlines, у якого під час польоту зірвало двері аварійного виходу. На борту був 171 пасажир і шість членів екіпажу. Після цього Alaska Airlines вивела на перевірку всі свої 65 MAX 9, після цього по всьому світу припинили польоти авіалайнерів Boeing 737 MAX 9.