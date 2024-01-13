Кількість жертв землетрусу в Японії зросла до 220

Через землетрус у Японії, що стався 1 січня, загинули щонайменше 220 людей. Ще 24 людини вважаються зниклими безвісти.
Про це пише The Japan Times.
Премʼєр-міністр Японії Фуміо Кісіда 14 січня відвідає префектуру Ісікава, щоб оцінити наслідки землетрусу та поспілкуватися з місцевими жителями. Рятувальним роботам заважає сніг.
Майже через два тижні після землетрусу в евакуаційних притулках залишаються ще понад 20 тисяч людей. Уряд Японії розпочав будівництво тимчасових будинків для тих, чиє житло постраждало від землетрусу, оскільки для його ремонту чи відновлення знадобиться багато часу.
- 1 січня в центральній Японії відбулася серія потужних землетрусів. Магнітуда найсильнішого сягала 7,6. Влада оголосила про загрозу серйозного цунамі та закликала місцевих негайно евакуюватися — попереджали про хвилі, що можуть сягати пʼяти метрів. Того ж дня без світла залишилися щонайменше 36 тисяч домогосподарств у префектурах Ісікава і Тояма. Стихійне лихо також спровокувало масштабну пожежу в місті Вадзімі.