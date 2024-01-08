В Японії кількість жертв землетрусу зросла до 161, рятувальним роботам заважає снігопад

Щонайменше 161 людина загинула внаслідок землетрусу магнітудою 7,6 в Японії, а 103 людини вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє японське інформагентство Kyodo News.

Рятувальники продовжують шукати сотні людей, які вважаються зниклими безвісти, але сніг і дощ заважають рятувальній операції.

У містах постраждалої від землетрусу префектури Ісікава випало до 13 сантиметрів снігу, повідомило Японське метеорологічне агентство.

Понад 2 300 людей у ​​префектурі майже ізольовані переважно через потрощені дороги.

За даними місцевої влади, станом на неділю понад 28 тисяч людей зупинилися в притулках — вони втратили домівки або були змушені евакуюватися, щоб зберегти життя.