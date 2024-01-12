Reuters: Завод Tesla у Європі призупинить роботу після атак хуситів у Червоному морі

Після атак хуситів на торгові судна в Червоному морі на заводі Tesla поблизу Берліну (Німеччина) виник брав компонентів. Через це Tesla призупинить більшу частину виробництва автомобілів з 29 січня до 11 лютого.

Про це повідомив Reuters.

Напади єменських хуситів призвели до збоїв у роботі одного з найважливіших у світі судноплавних маршрутів. Завод з виробництва електромобілів Tesla став першим серед тих, хто став на паузу через ситуацію в Червоному морі.

«Збройні конфлікти в Червоному морі та пов’язані з ними зміни транспортних шляхів між Європою та Азією через мис Доброї Надії [що на півдні Африки] також впливають на виробництво в Грюнхайде. Значно довше транспортування створює розрив у ланцюгах поставок», — повідомляє у заяві Tesla.

Аналітики очікують, що інші автовиробники теж можуть постраждати від конфлікту в Червоному морі, оскільки багато ключових компонентів іде з Азії, зокрема з Китаю.

Що відбувається в Червоному морі?

У Червоному морі з листопада 2023 року тривають атаки єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Хусити заявляють, що таким чином ведуть війну проти Ізраїлю і допомагають боротьбі палестинського угруповання ХАМАС, що теж підтримується Іраном. Спочатку вони захопили вантажне судно Galaxy Leader і взяли заручників, потім спробували захопити танкер Central Park, але йому допоміг есмінець USS Mason (DDG 87).

У грудні хусити почали обстрілювати ракетами й атакувати дронами цивільні та військові кораблі в Червоному морі. Через безпекові ризики найбільший контейнерний перевізник світу, данський Maersk призупиняв усі перевезення Червоним морем.

19 грудня 2023 року США оголосили про початок операції Operation Prosperity Guardian проти хуситів у морі. До неї долучилися, зокрема, Британія, Бахрейн, Канада, Франція, Іспанія, Норвегія, Нідерланди та інші країни — загалом понад 20 країн. Західні медіа писали, що коаліція може завдати ракетних ударів по Ємену, але поки що сутички з хуситами відбуваються лише в морі. Переважно це перестрілки між кораблями і катерами.