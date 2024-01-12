Російські війська обстріляли Херсон — дві людини загинули

Росіяни 12 січня обстріляли один з мікрорайонів Херсону — дві людини загинули.
Про це повідомили очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін і ДСНС України.
Через влучання снаряда спалахнув автомобіль. Рятувальники швидко загасили пожежу, а в салоні виявили обгоріле тіло чоловіка. Наразі правоохоронці ідентифікують особу. Також на місці влучання загинула жінка.
- Минулої доби російські окупанти обстріляли територію девʼяти областей України. Херсонську область за добу вороги обстріляли 73 рази, випустивши 310 снарядів, повідомили в ОВА. Під вогнем був Херсон і ще 22 населених пункти області. Через російську агресію один мирний житель загинув і ще трьох поранено.