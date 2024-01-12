Кирило Буданов: Ані Україна, ані росія не можуть проводити наступальні операції

Як Україна, так і росія не можуть проводити наступальні операції — про це заявив голова української військової розвідки Кирило Буданов в інтервʼю виданню Le Monde.
За його словами, інтенсивне застосування безпілотників обома сторонами унеможливлює проведення російських і українських наступів.
Ще один чинник — щільність мінних полів, якої не було з часів Другої світової війни.
Щоб подавити безпілотники, потрібна сучасна радіоелектронна боротьба, а для знешкодження мін необхідно спеціалізоване обладнання.
Очільник розвідки також зазначив, що росія «не голодує», попри санкції західних країн, а також закликав бити по ключових секторах економіки рф.