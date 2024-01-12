Єврокомісія піде на поступки Угорщині, щоб передати Україні €50 мільярдів допомоги

Європейська комісія готова підкоритися деяким вимогам Угорщини, щоб подолати вето на виділення військової допомоги Україні на суму €50 мільярдів.

Про це виданню Financial Times розповіли кілька високопосадовців.

Щоб переконати премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана відмовитися від вето, комісія готова надати йому можливість у 2025 році зупинити угоду про фінансування на півдорозі.

Потенційна поступка передбачає, що Угорщина зможе ініціювати перегляд умов угоди, щоб оцінити, наскільки Україна потребує фінансування і чи виконала вона вимоги ЄС для отримання коштів.

Комісія також не проти щорічних перевірок допомоги та введення пункту про «аварійне гальмування», за яким будь-яка країна може винести «серйозні побоювання з приводу виплат Україні» на обговорення на саміті лідерів ЄС. Водночас цей пункт не дасть Угорщині додаткової можливості накласти вето на фінансування.

Відповідаючи на запитання, чи буде цих умов достатньо для Орбана, щоби він зняв вето, високопоставлений угорський чиновник у розмові з FT сказав, що він «ще не впевнений, але, ймовірніше за все, так». Угорці «налаштовані на переговори», заявило джерело.