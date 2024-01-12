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Сили оборони минулої доби ліквідували 840 окупантів та 10 ворожих танків

Автор:
Олександра Амру
Дата:

Сили оборони за час повномасштабної війни ліквідували 368 460 російських військових, зокрема 840 за минулу добу. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Також українські бійці продовжують нищити російську техніку:

  • танки — 6 060 (+10 за минулу добу);
  • бойові броньовані машини — 11 254 (+16);
  • артилерійські системи — 8 710 (+11);
  • реактивні системи залпового вогню — 957;
  • засоби ППО — 642 (+1);
  • літаки — 329;
  • гелікоптери — 324;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6 836 (+1);
  • крилаті ракети — 1 806;
  • кораблі — 23;
  • підводні човни — 1;
  • автомобільну техніку та автоцистерни — 11 612 (+16);
  • спеціальну техніку — 1339 (+2);

Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість полеглих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.