Сили оборони минулої доби ліквідували 840 окупантів та 10 ворожих танків

Сили оборони за час повномасштабної війни ліквідували 368 460 російських військових, зокрема 840 за минулу добу. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Також українські бійці продовжують нищити російську техніку:

танки — 6 060 (+10 за минулу добу);

бойові броньовані машини — 11 254 (+16);

артилерійські системи — 8 710 (+11);

реактивні системи залпового вогню — 957;

засоби ППО — 642 (+1);

літаки — 329;

гелікоптери — 324;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6 836 (+1);

крилаті ракети — 1 806;

кораблі — 23;

підводні човни — 1;

автомобільну техніку та автоцистерни — 11 612 (+16);

спеціальну техніку — 1339 (+2);

Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість полеглих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.