Росія скликає засідання Радбезу ООН через удари США по Ємену

Представники російської федерації скликають на 12 січня термінове засідання Ради безпеки Організації Обʼєднаних Націй через удари по Ємену.

Про це йдеться в повідомленні представництва росії в ООН.

«Росія запросила на 12 січня термінове засідання Ради безпеки ООН у звʼязку із завданням США і Великою Британією ударів по Ємену», — йдеться в повідомленні.

На засіданні росія хоче обговорити ситуацію на Близькому Сході.

Між росією і Єменом з 1955 року встановлені дипломатичні відносити, у 2002 році вони підписали декларацію про принципи дружніх відносин і співробітництва.

Ємен підтримує російських кандидатів на виборах до керівних органів цієї й інших міжнародних організацій.