У Шотландії заборонять собак породи буллі XL, які не матимуть ліцензії

Перший міністр Шотландії Хумза Юсаф підтвердив, що у країні заборонять неліцензованих собак породи американський буллі в розмірі XL.
Про це пише Sky News.
За його словами, рішення про заборону ухвалять найближчим часом, оскільки Шотландія відчула наплив собак такої породи після аналогічної заборони з боку Англії та Уельсу, яку запровадили через низку нападів американських буллі на людей.
Шотландський міністр аргументував потребу в забороні тим, що слід реагувати на ситуацію із собаками та підтримувати безпеку громадян. Він хоче копіювати закони Англії та Уельсу в цій сфері.
З листопада 2023 року до Закону про небезпечних собак Англії та Уельсу додали породу буллі в розмірі XL, після чого їхні власники мали два місяці на підготовку до обмежень:
- у громадських місцях собаки повинні бути на повідку та в наморднику;
- стає незаконним продаж, розведення і дарування таких собак;
- власники буллі зобовʼязані мати свідоцтво на собаку, а потім каструвати, чипувати та застрахувати її;
- власники, які не дотримуватимуться нових правил, будуть змушені умертвити своїх собак і отримають штраф або судимість.
Натомість шотландська філія Товариства із запобігання жорстокому поводженню з тваринами (SPCA) заявляє, що не спостерігала збільшення кількості буллі розміру XL у країні після того, як почалися обмеження в Англії та Уельсі. Товариство підтримує рішення уряду Шотландії, але виступає проти заборони певної породи собак.
SPCA пропонує боротися з безвідповідальністю власників собак і неконтрольованим розведенням.
«Ми вважаємо, що будь-яка порода собак може бути потенційно неконтрольованою та небезпечною в безвідповідальних руках», — зазначили у пресслужбі товариства.
- Американський буллі XL — це найбільший варіант породи американських буллі, пес може важити 60 кілограмів. Собак завезли до Великої Британії приблизно у 2014 році. У 2022 році до шести з десяти смертельних нападів на людей були причетні собаки саме цієї породи.