У Британії заборонили собак породи американський буллі XL

У Великій Британії після серії нападів на людей заборонили породу собак американський буллі XL.

Про це оголосив премʼєр-міністр Ріші Сунак, цитує газета The Guardian.

Сунак попросив міністрів співпрацювати з поліцією та експертами, щоб визначити породу як незаконну.

«Американський буллі XL становить небезпеку для нашого суспільства, особливо для наших дітей. Я поділяю жах нації щодо нещодавніх відеороликів, які ми всі бачили. Учора ми стали свідками ще одного нападу американського буллі, що призвів до смерті. Ці собаки небезпечні. Я хочу запевнити громадськість, що ми зробимо все необхідне, щоб убезпечити людей», — сказав міністр.

15 вересня поліція підтвердила, що в регіоні Західний Мідленд після нападу двох собак поради американський буллі помер 52-річний Ян Прайс.

Американський буллі XL — це найбільший варіант породи американських буллі, пес може важити 60 кг. Собак завезли до Великої Британії приблизно у 2014 році. У 2022 році до шести з десяти смертельних нападів на людей були причетні собаки саме цієї породи.