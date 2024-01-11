У КНДР зафіксували землетрус поблизу ядерного полігона Пунгері. Можливо, було випробування

У Північній Кореї зафіксували землетрус магнітудою 2,4 недалеко від ядерного полігона Пунгері, розташованого у провінції Хамгьон-Північ.

Yonhap пише, що підземні поштовхи зафіксувало Державне метеорологічне агентство Південної Кореї. Вони сталися в районі Кільджу, де розташований полігон, на глибині приблизно 20 км. Агентство прямо не стверджує, але припускає, що це міг бути результат випробування ядерної зброї.

Пунгері є місцем проведення шести ядерних випробувань Північної Кореї, які відбулися в 2006, 2009, 2013, 2016 і 2017 роках.