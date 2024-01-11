Сили оборони розширюють плацдарм на лівому березі Дніпра

Російські окупанти наступають у районах Купʼянська, Кремінної, Бахмуту, Авдіївки, Марʼїнки, Роботиного, Вербового та Кринків. Минулої доби оборонці відбили 73 атаки.

«На херсонському напрямку Сили оборони продовжують розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, окупанти не полишають спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 11 безуспішних штурмових дій», — повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ.

За даними Генштабу ЗСУ, на Купʼянському напрямку окупанти атакували в районі Синьківки Харківської області, на Лиманському — на схід від Тернів і Веселого Донецької області, на Бахмутському — біля Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку (Донецької області).

«Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили девʼять атак ворога в районах Новобахмутівки та ще 15 атак поблизу Первомайського і Невельського Донецької області», — йдеться в повідомленні.

У Генштабі ЗСУ додали, що на марʼїнському напрямку захисники й далі стримують ворога в районах Марʼїнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили пʼять ворожих атак біля Роботиного і на захід від Вербового Запорізької області.