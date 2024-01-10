Нацполіція: У Києві виявили мертвими ексзаступницю генпрокурора та її доньку

У Києві виявили тіла колишньої заступниці генерального прокурора Ольги Колінько та її доньки Ярослави.
Про це «Бабелю» повідомили в коментарі від Департаменту комунікацій Нацполіції України.
Тіла жінок без ознак насильницької смерті знайшли в їхніх квартирах, які були зачинені зсередини.
За попередньою інформацією, мати й дочка померли в різний час: Ольга Колінько померла приблизно два місяці тому, а Ярослава — три тижні тому.
Тіла передали на судово-медичну експертизу, щоб встановили причини смерті.
Ольга Колінько була заступницею генерального прокурора у 1993—2000 і в 2003—2005 роках.