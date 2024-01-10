Євросоюз може поставити обіцяний мільйон снарядів України до весни, проте доведеться наростити виробництво

Європейський комісар з питань внутрішнього ринку і послуг Тьєррі Бретон заявив, що Європейський Союз може виробити мільйон артилерійських боєприпасів до весни 2024 року, які потім відправлять в Україну.

Про це пише Politico.

Бретон підкреслив, що Євросоюз дотримуватиметься своїх зобовʼязань. Для цього доведеться скоротити експорт до держав, які не є членами ЄС, і забезпечити тиск урядів членів блоку на їхню оборонну промисловість для нарощування виробництва.