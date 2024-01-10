Малюнок королеви Вікторії, накладні вуса і пташина печінка. Що зникло з британських музеїв за 20 років

У Національній портретній галереї не знайшли 45 експонатів — працівники наполягають, що їх не загубили та не вкрали. З 2007 до 2022 року в галереї не знайшли малюнок королеви Вікторії 1869 року, гравюру середини XIX століття із зображенням короля Іоанна, який дарує Велику хартію вольностей, бронзову скульптуру художника Томаса Стотгарда і негатив зображення весілля королеви Єлизавети ІІ з герцогом Единбурзьким 1947 року. Працівники стверджують, що після трирічної реконструкції галереї потрібно знайти всі експонати.

Після того як у Британському музеї виявили крадіжку понад 2 тисяч артефактів , інші музеї Великої Британії перевірили свої фонди. За 20 років з них зникли понад 1 700 предметів.

У Музеї Вікторії та Альберта не знайшли понад 180 артефактів — це олійні та акварельні картини, лялька-тінь, накладні вуса, різноманітні малюнки, труси, панчохи та мишоловка. Водночас працівники музею стверджують, що предмети не втрачені, просто їх могли не внести в каталог після переміщення колекції. Інколи експонати повертаються.

Накладні вуса з колекції Музею Вікторії та Альберта. Невідомо, чи це ті вуса, які зникли. V&A

У Королівських музеях Грінвіча не знайшли близько 245 предметів. Це гарматне ядро, навігаційний бортовий компʼютер, прицільний телескоп, карти, рідинні компаси, а також стрічки для кашкетів. Музей заявив, що це можуть бути «примарні» записи, тобто результат неправильної документації або людської помилки в минулому.

Це гарматне ядро не зникло — насправді воно виставляється в Галереї торговців. RMG

У Музеї природознавства заявили, що серйозно ставляться до безпеки експонатів. За останні 20 років там зникли або не змогли знайти лише 23 предмети. У 2019 році в музеї втратили фрагмент щелепи дифідонтозавра, у 2020 — понад 180 риб, тоді ж з музею вкрали зуб крокодила. За останні три роки дослідники втратили рибу цихліду, ще понад 20 тваринних експонатів втратили через неправильне транспортування колекцій, а близько 24 фрагментів тканин восьминогів і птахів — через неправильне охолодження. Через неправильне охолодження також зіпсувалися пірʼя, мʼязи і печінка короткохвостих стрижів.

У Групі наукових музеїв ще 2014 році заявили про крадіжку двох моделей парових поїздів — King George V і British Railways Standard класу 4MT.

У 2014 році з Групи наукових музеїв викрали два макети паровозів. BBC News

Також зникли моделі глибоководної камери спостереження 1960-х років, водонепроникного водолазного ліхтаря, реанімаційного апарата і портрета Жозефа Марі Жаккара XIX століття. У музеях почали наносити штрихкоди на артефакти, щоб відстежувати їхнє місцеперебування і гарантувати безпеку.

У Музеї Хорнімана не знайшли сім артефактів, зокрема захисний амулет 1933 року. А в Імперському воєнному музеї втратили 550 предметів — це малюнки кораблів, особисті папери офіцерів британської армії, календар із фотографією колишнього лідера Іраку Саддама Хусейна і валютні банкноти. Вони нібито зникли «багато років тому» — до того, як музей запровадив нову систему управління артефактами.