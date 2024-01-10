У Львові провели перші операції зі вживлення стовбурових клітин дітям

У Львові медики успішно вживили стовбурові клітини трьом дітям, які мали порушення рухливості кінцівок. Втручання зі вживленням стовбурових клітин — це одна з провідних світових методик регенеративної медицини.

Про це повідомило Перше медичне обʼєднання Львова.

Першою пацієнткою стала 17-річна дівчина Божена, яка народилася зі зрощенням променевої та ліктьової кісток, через що долоня її лівої руки була обернена наперед. Рік тому патологію скорегували, а тепер лікарі відновили повну активність кінцівки — після складної операції нові клітини в ній утворювалися надто повільно.

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Спершу хірурги забрали зі стегнової ділянки пацієнтки жирову тканину методом ліпосакції та відділили від неї мезенхімальні стовбурові клітини, а потім вживили їх у раніше прооперовану ділянку руки. Стовбурові клітини неабияк ефективні в таких випадках, адже мають здатність трансформуватися в будь-який інший тип клітин — це пришвидшує процес відновлення тканин.

Дві інші операції лікарі виконали дітям з післяопіковою та травматологічною патологіями. Маленькі пацієнти теж із нетерпінням чекають на швидше покращення рухливості кінцівок.

Операції провели італійський хірург Роберто Брамбілла й ортопеди-травматологи Дитячої Лікарні Святого Миколая Першого медобʼєднання Львова.