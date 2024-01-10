За час повномасштабної війни росія дозволила перетнути лінію фронту тільки одній гуманітарній місії ООН

Протягом повномасштабної війни Управління ООН з координації гуманітарних справ тільки один раз отримало від росії дозвіл на перетин лінії фронту.

Про це заявив речник Савіано Абреу в інтервʼю Укрінформу.

Саме тоді гуманітарна місія змогла евакуювати цивільних з металургійного комбінату «Азовсталь» у Маріуполі.