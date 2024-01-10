Соцмережа X опублікувала плани на 2024 рік — запуск P2P платежів і реклами на базі штучного інтелекту

Соцмережа X у своєму блозі оприлюднила плани на рік. Зокрема, платформа запустить пірингові платежі та рекламу на основі штучного інтелекту, про це йдеться у блозі компанії.

Протягом останніх кількох місяців Х намагалася отримати необхідні ліцензії для запуску функції платежів, наразі в 14 американських штатах їх уже надали.

Очікується, що користувачі зможуть надсилати гроші іншим на платформі та виводити ці кошти на свої банківські рахунки.

Власник соцмережі Ілон Маск також хотів запропонувати користувачам високоприбуткові ощадні рахунки, щоби спонукати людей зберігати більше своїх грошей на X.

Водночас соцмережа планує продовжити інвестувати в творців і контент-партнерства, які залучають нових користувачів і стимулюють рекламу на платформі.

X також запроваджуватиме рекламу на основі штучного інтелекту, зазначаючи серед її переваг покращений пошук споживачів і виведення клієнтів на «новий рівень розуміння».

Компанія Маска зі штучного інтелекту xAI вдосконалюватиме функцію «Переглянути схожі публікації» і планує додати нову — «Переглянути несхожі публікації».

Як зазначили у блозі Х, майбутнє доповнення дозволить користувачам досліджувати контент, який відповідає їхнім інтересам або, навпаки, ставить під сумнів їхні погляди, згенеровані на основі минулої активності в соцмережі (переглядів, уподобань, коментарів, репостів тощо). Це має збалансувати та покращити якість інформації, яку отримують користувачі.

Компанія підсумувала і свої минулорічні здобутки, як-от запуск аудіо- і відеодзвінків, послуга X Hiring для пошуку роботи, чат-бот Grok.

Як зазначили в Х, загалом за грудень користувачі «надивилися» 30-хвилинних або довших відео на 130 років часу, а середня тривалість дзвінка в Х становила 10 хвилин. Окрім того, менше ніж за рік понад 80 тисяч творців отримали виплати від X через програму розподілу доходів від реклами, але конкретні суми соцмережа не назвала.