Верховна Рада схвалила законопроєкт про лобіювання — це одна з умов вступу до ЄС

Парламент схвалив у першому читанні законопроєкт № 10337 про доброчесне лобіювання. Це одна з умов вступу до ЄС, а також частина урядового плану проти олігархів.

Про це повідомив народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк.

За проголосували 309 народних обранців.

Законопроєкт встановлює термінологію, права, обовʼязки й методи лобіювання, а також створює Реєстр прозорості, який вестиме Національне агентство з питань запобігання корупції.

Железняк зазначив, що не голосував за законопроєкт, але планує подати правки до другого читання, щоб урегулювати політичний вплив різних представників і радників Офісу президента.

Він додав, що ухвалення закону про лобізм є однією з вимог ЄС, хоча такого закону немає в країнах Євросоюзу.