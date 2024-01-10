Від початку повномасштабної війни 19 чоловіків загинули, намагаючись перепливти Тису

Від початку повномасштабної війни на Тисі загинуло 19 чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон України, повідомили в ДПСУ.
У ніч на 10 січня прикордонники витягли з крижаної ріки напівпритомного чоловіка. Він лежав на краю берега річки та майже не подавав ознак життя.
Військовослужбовці витягли потерпілого з води, надали йому першу допомогу та доправили у підрозділ, де зігріли й надали сухий одяг.
Врятований розповів, що оголошення про «легальний» перетин кордону знайшов у Telegram. Проте після прибуття на Закарпаття замість обіцяного офіційного перетину кордону через пункт пропуску ділки запропонували чоловіку перейти Тису в темний час доби. Вартість послуг складала $5 тисяч.
- Тиса — найбільша ліва притока Дунаю (басейн Чорного моря). Вона тече в межах України (Закарпатська область), Угорщини та Сербії, частково по кордону між Україною, Румунією та Угорщиною, а також по кордону між Словаччиною та Угорщиною.