Від початку повномасштабної війни 19 чоловіків загинули, намагаючись перепливти Тису

Від початку повномасштабної війни на Тисі загинуло 19 чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон України, повідомили в ДПСУ.

У ніч на 10 січня прикордонники витягли з крижаної ріки напівпритомного чоловіка. Він лежав на краю берега річки та майже не подавав ознак життя.

Військовослужбовці витягли потерпілого з води, надали йому першу допомогу та доправили у підрозділ, де зігріли й надали сухий одяг.

Врятований розповів, що оголошення про «легальний» перетин кордону знайшов у Telegram. Проте після прибуття на Закарпаття замість обіцяного офіційного перетину кордону через пункт пропуску ділки запропонували чоловіку перейти Тису в темний час доби. Вартість послуг складала $5 тисяч.