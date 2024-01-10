Sky News: Іран розробив нову модель Shahed. Росія вже отримала кілька одиниць «на пробу»

Іран розробив новий розвідувальний дрон-камікадзе Shahed-107, який невдовзі може отримати росія. Sky News із посиланням на джерела у розвідці пише, що його вже протестували в Ірані разом із росіянами. Їм запропонували «на пробу» кілька одиниць. Вартість однієї одиниці оцінюється у понад $2 мільйони.

Новий безпілотник Shahed-107 належить до сімейства безпілотних літальних апаратів Shahed-101 з V-подібним «хвостом». Його довжина — близько 2,5 метрів і розмах крил — три метри, дрон можна запускати з транспортного засобу. Він може долати відстані до 1 500 км і має камеру, відеотранслятор і, можливо, оснащений технологією для пошуку цінних бойових цілей, таких як HIMARS та M270.

Передбачається, що новий безпілотник буде оснащений трансмітером для передачі відео. Джерело також стверджує, що іранські Сили безпеки разом із росіянами провели випробування БпЛА на авіабазі в Ірані.

Також співрозмовник видання заявив, що росія очікує незабаром отримати від Ірану балістичні ракети, про що раніше писала The Wall Street Journal.