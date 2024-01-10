У Варшаві у президентському палаці затримали колишнього голову МВС Польщі та його заступника

Поліція Польщі затримала колишнього міністра внутрішніх справ країни Маріуша Камінського та його заступника Мацея Воншіка, повідомляє RMF24. Політики були здивовані, але не опирались.
Це сталося увечері 9 січня у президентському палаці у Варшаві, куди політики прибули на церемонію призначення радників президента — їх запросив польський лідер Анджей Дуда.
Самого президента у момент затримання у резиденції не було, він відлучився до Бельведерського палацу на зустріч із лідером білоруської опозиції Світланою Тихановською і збирався переговорити з політиками після цього.
Поліція каже, що затримала політиків відповідно до постанови суду, винесеної 8 січня.
У канцелярії президента Польщі зазначили, що затримання гостей президента образило гідність польської держави. Після затримання політиків біля президентського палацу відбулася акція протесту, де зібралися близько 300 людей.
- У 2015 році суд Варшави засудив Маріуша Камінського та Мацея Воншіка до трьох років позбавлення волі за звинуваченням у перевищенні повноважень у рамках так званої земельної справи 2007 року. Тоді Камінський очолював Центральне антикорупційне бюро Польщі і намагався довести причетність урядовців до дачі хабарів за допомогу в операціях із земельними ділянками. У тому ж році президент Польщі Анджей Дуда помилував Камінського та Воншіка. Однак у 2023 році Верховний суд скасував рішення та направив справу на новий розгляд. Наприкінці грудня суд засудив політиків до двох років позбавлення волі. Їх також позбавили мандатів сейму Польщі від партії «Право та справедливість».
- В урядах PIS-LPR-Samoobrona 2015—2023 Камінський був міністром МВС, а Воншік — віцеміністром у цьому міністерстві. Вони розглядаються як одні з реалізаторів нелегальних підслуховувань опрограмуванням Pegasus опозиції в політичних цілях.