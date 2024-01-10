У Варшаві у президентському палаці затримали колишнього голову МВС Польщі та його заступника

Поліція Польщі затримала колишнього міністра внутрішніх справ країни Маріуша Камінського та його заступника Мацея Воншіка, повідомляє RMF24. Політики були здивовані, але не опирались.

Це сталося увечері 9 січня у президентському палаці у Варшаві, куди політики прибули на церемонію призначення радників президента — їх запросив польський лідер Анджей Дуда.

Самого президента у момент затримання у резиденції не було, він відлучився до Бельведерського палацу на зустріч із лідером білоруської опозиції Світланою Тихановською і збирався переговорити з політиками після цього.

Поліція каже, що затримала політиків відповідно до постанови суду, винесеної 8 січня.

У канцелярії президента Польщі зазначили, що затримання гостей президента образило гідність польської держави. Після затримання політиків біля президентського палацу відбулася акція протесту, де зібралися близько 300 людей.