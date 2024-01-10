NASA відклало першу місію Artemis з висадки людей на Місяць

NASA відкладає пілотовану місію Artemis, яка має висадити людей на Місяць уперше за понад 50 років після закінчення програми «Аполлон» у 1972 році. Зокрема, ступити на поверхню Місяця мають перша жінка й перша темношкіра людина. Artemis також лягає в основу майбутніх експедицій на Марс та готує своїх космонавтів до польотів на червону планету.

Місія Artemis 2 була запланована до запуску у листопаді 2024 року, проте її перенесли на вересень 2025 року. Екіпаж з чотирьох людей мав зробити оберт навколо місяця без посадки. А отже, місію Artemis 3, що вперше з 1972 року поверне людей на місячну поверхню, перенесли на вересень 2026-го.

Місія Artemis 4, що передбачає доставлення житлового модуля на місячну орбітальну станцію Lunar Gateway, запланована на вересень 2028 року.

Такі рішення ухвалили в NASA, зокрема, на тлі невдалої спроби першої комерційної місії Peregrine One напередодні приземлитися на Місяці.

У NASA кажуть, що затримки зумовлені міркуваннями безпеки, оскільки ще не всі технічні проблеми вирішені.

«Під час випробувального польоту ми зробили один важливий висновок, над яким нам потрібно трохи більше часу попрацювати. Це стосується ефективності системи теплового захисту космічного корабля — теплозахисного екрана», — заявив Аміт Кшатрія, заступник помічника адміністратора програми «Від Місяця до Марсу».

Також NASA знайшло проблемні місця у системах життєзабезпечення.