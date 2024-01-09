Міненерго: Вітрогенератор на Одещині впав через атаку дрона, а не через вітер

Ввечері 8 січня пресслужба Міністерства енергетики повідомила, що в Білгород-Дністровському районі Одеської області через порив вітру впав вітрогенератор однієї з місцевих станцій.

Відомство тоді опублікувало відео і повідомило, що того дня був шквальний вітер, мороз, дощ зі снігом, а в регіонах спостерігалося значне обледеніння мереж.

У вівторок, 9 січня, Міненерго заявило, що причиною падіння був не вітер, а уламки дрона.

У відомстві уточнили, що вітрогенератор потужністю 5,5 МВт, який належить британській компанії Elementum Energy, відновленню не підлягає. Постраждалих серед персоналу немає, але після атаки довелося частково зупинити роботу вітропарку.