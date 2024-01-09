Безпілотники атакували нафтобазу в Орлі та Курську область рф

У росії дрони атакували нафтобазу в Орлі й обʼєкт «Ореленерго».

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Один дрон-камікадзе влучив у резервуар із паливом. Як пише «112», після атаки загоряння не сталося.

Другий дрон атакував «Ореленерго». В одній з будівель вибило шибки.

«112» також написав, що третій дрон упав біля федеральної держустанови «Мостове дорожнє підприємство» в Орлі.

Атаку безпілотників підтвердив і губернатор Орловської області Андрій Кличков. Він заявив, що під час атаки БпЛА на обʼєкти паливно-енергетичного комплексу постраждали троє людей.

Сьогодні вдень безпілотники також атакували Курську область рф, повідомив губернатор Роман Старовойт. Місцева влада звинуватила в цьому Україну.

За словами губернатора, російські сили протиповітряної оборони збили чотири безпілотники.

У селі Горналь Суджанського району через падіння уламків загинула жінка, також пошкоджені два будинки.