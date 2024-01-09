Премʼєру Шмигалю внесли припис — уряд не надав 131 постанову на антикорупційну експертизу

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис премʼєр-міністру Денису Шмигалю за те, що уряд не надав 131 постанову для антикорупційної експертизи.

Про це пише пресслужба НАЗК.

Як зазначає агентство, Кабмін у 2023 році допустив прийняття 131 постанови з порушенням вимог ст. 55 Закону України «Про запобігання корупції». Це стосується того факту, що уряд не надіслав проєкти відповідних нормативно-правових актів на експертизу.

Деякі з цих постанов стосуються затвердження бюджетів фондів соціального страхування, забезпечення житлом певних категорій громадян, питань щодо обʼєктів культурної спадщини, ліквідації наслідків збройної агресії рф, створення різних центрів підтримки й охорони цивільного населення тощо.

«Зокрема, уряд не надіслав для проведення антикорекспертизи постанов, що стосуються питань митної сфери, перетину кордону, змін до порядків використання коштів тощо», — додали у пресслужбі.

НАЗК вимагає провести службове розслідування, щоб встановити причини та умови, які призвели до порушень, й усунути їх, а також притягнути до дисциплінарної відповідальності винних посадовців Кабміну і центральних органів виконавчої влади.