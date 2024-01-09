Bloomberg: США та союзники провели таємну зустріч з Україною щодо мирного плану

Минулого місяця, 16 грудня, відбулася таємна зустріч між Україною, її союзниками з G7 і невеликою групою країн глобального Півдня у Саудівській Аравії, щоб заручитися їхньою підтримкою Української формули миру.

Про це пише Bloomberg із посиланням на власні неназвані джерела, знайомі з цим питанням.

Зустріч радників з питань національної безпеки раніше не розголошували. Секретність частково спрямували на те, щоб країни-учасниці почувалися більш комфортно щодо участі в зустрічі. За словами учасників, менший формат дозволив провести більш вільну і відверту дискусію щодо української формули миру, а також принципів взаємодії з росією в майбутньому.

На останній зустрічі, що відбулася в Ер-Ріяді, суттєвого прогресу не досягли. За словами джерел, Україна та її союзники по G7 продовжували чинити опір країнам Півдня, які закликають взаємодіяти з росією.

На грудневу зустріч в Ер-Ріяді приїхали високопосадовці з Індії, Саудівської Аравії та Туреччини. Інші великі країни глобального Півдня, які приїжджали на деякі з попередніх великих сесій, зокрема Китай, Бразилія та ОАЕ, — не надіслали своїх представників. Деякі країни-учасниці вважають, що саме китайська делегація могла вплинути на росію, враховуючи тісні звʼязки між двома країнами.

Київ та українські союзники з G7 наголосили, що для справедливого миру треба поважати територіальну цілісність та суверенітет України. Також вони заявили, що цілі російського президента володимира путіна не змінилися — він не виявив серйозного бажання вести переговори по суті і не дотримується досягнутих раніше домовленостей.

Союзники дали зрозуміти, що продовжать підтримувати Україну, а ЄС та США запевнили, що узгодять наступні пакети допомоги.

За інформацією видання, Україна та її союзники запланували зустріч розширеної групи у Швейцарії наступного тижня, напередодні Всесвітнього економічного форуму в Давосі, і запросили на неї понад 100 країн. Попередні сесії проходили в Копенгагені, Джидді та на Мальті минулого року.

Київ хоче провести саміт лідерів щодо мирного плану на початку цього року і використати його як основу для будь-яких майбутніх переговорів з росією. Деякі країни вважають, що саміт на рівні лідерів у найближчі місяці є передчасним, тоді як інші хочуть негайно залучити росію до цього процесу.

Ключовим пунктом Української формули миру є виведення російських військ з території України. Інші пункти включають повернення депортованих дітей і військовополонених, а також забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки. Усі учасники дискусії в Саудівській Аравії визнали право України на самозахист і погодилися з необхідністю дотримання ключових принципів ООН — зокрема, поваги до територіальної цілісності держав і міжнародного права. Водночас путін неодноразово заявляв, що війна в Україні припиниться на умовах росії, тобто з визнанням окупованих територій, відставкою українського уряду та зменшенням обороноздатності держави.