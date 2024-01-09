Помер народний артист України Віталій Білоножко — засновник фестивалю «Мелодія двох сердець»

На 71 році життя помер естрадний співак і народний артист України Віталій Білоножко.

Про це повідомила влада Буринської громади Сумської області, звідки родом Білоножко.

Разом зі своєю дружиною, народною артисткою Світланою Білоножко, співак був засновником і організатором періодичного Міжнародного фестивалю родинної творчості «Мелодія двох сердець».

У грудні 1995 року Віталію Білоножку присвоїли звання народного артиста України. Він є лауреатом багатьох всеукраїнських та міжнародних пісенних фестивалів і конкурсів, багаторазовим дипломантом музичної премії «Шлягер року».

За високу професійну майстерність та вагомий внесок у розвиток і популяризацію української пісні артиста нагородили Міжнародним орденом Миколи Чудотворця у 1998 році. Білоножко був кавалером орденів Ярослава Мудрого V ступеня (2003), «За заслуги» III ступеня (2008) та «За заслуги» II ступеня (2013).

Про причину смерті артиста наразі не повідомляли.