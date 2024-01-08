OpenAI відповіла на позов NYT і заявила, що газета маніпулювала

Компанія OpenAI публічно відповіла на позов газети в The New York Times щодо авторських прав і назвала справу «безпідставною». Водночас компанія все ще сподівається на партнерство з виданням.

Про це йдеться в блозі OpenAI.

У компанії вважають, що NYT «не розповідає всієї історії». Газета заявляла, що OpenAI намагалася «безкоштовно скористатися величезними інвестиціями The Times у свою журналістику, використовуючи їх для створення замінних продуктів без дозволу чи оплати».

Водночас OpenAI стверджує, що газета відмовлялася демонструвати приклади, коли ChatGPT копіював інформацію з видання без подальшого аналізу, «попри наше зобов’язання розслідувати та виправляти будь-які проблеми».

Компанія зазначає, що скопійована інформація надходила зі статтей багаторічної давності, які поширювали багато інших вебсайтів.

«Схоже, вони [газета] навмисно маніпулювали фактами, часто включаючи довгі уривки статей, щоб змусити нашу модель скопіювати інформацію без аналізу. Навіть зважаючи на такі факти, наші моделі зазвичай не поводяться так, як натякає The New York Times», — додали в блозі.

OpenAI дотримується позиції, що для навчання моделей ШІ потрібен доступ до «величезної сукупності людських знань». Компанія нагадала, що власники вебсайтів можуть почати блокувати її вебсканерам доступ до їхніх даних з серпня 2023 року.