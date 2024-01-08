У Запоріжжі подовжили час продажу алкоголю

На території Запорізької міської територіальної громади продовжили час продажу алкогольних напоїв. Тепер купити алкоголь можна з 8:00 до 22:00.
Про це повідомила пресслужба Запорізької міської ради.
Дозвіл на продаж пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв з восьмої ранку стосується всіх, хто має відповідну ліцензію на роздрібну торгівлю.
Водночас у місті продовжує діяти заборона на продаж алкоголю військовослужбовцям та тим, хто носить військову форму, зброю чи спецзасоби.
Раніше у Запоріжжі алкоголь дозволяли продавати з десятої ранку до десятої вечора.
- З грудня 2023 року у Львові теж подовжили години, коли дозволено продавати алкоголь. Його можна купити там з 12:00 до 22:00.