У Запоріжжі подовжили час продажу алкоголю

На території Запорізької міської територіальної громади продовжили час продажу алкогольних напоїв. Тепер купити алкоголь можна з 8:00 до 22:00.

Про це повідомила пресслужба Запорізької міської ради.

Дозвіл на продаж пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв з восьмої ранку стосується всіх, хто має відповідну ліцензію на роздрібну торгівлю.

Водночас у місті продовжує діяти заборона на продаж алкоголю військовослужбовцям та тим, хто носить військову форму, зброю чи спецзасоби.

Раніше у Запоріжжі алкоголь дозволяли продавати з десятої ранку до десятої вечора.