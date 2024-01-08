Катар вніс $20 мільйонів у програму «Зерно з України»

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом аль-Тані, подякувавши йому за внесок $20 мільйонів у програму «Зерно з України».

Також Зеленський відзначив важливу посередницьку роль Катару й особисту позицію шейха у поверненні незаконно депортованих росією українських дітей. Сторони обговорили подальшу координацію за цим напрямом.