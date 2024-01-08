ГУР отримало секретні дані про військові розробки росії вартістю $1,5 млрд

Головне управління розвідки Міноборони отримало 100 гігабайтів секретних даних з російського підприємства «Специальный технологический центр», яке виробляє військове обладнання та техніку. За попередніми оцінками відомства, вартість одержаних російських даних може становити $1,5 мільярда.

Про це повідомила пресслужба ГУР.

На підприємстві, зокрема, виготовляють безпілотники «Орлан» різних модифікацій, низку засобів радіоелектронної боротьби й розвідки, іншу військову продукцію. СТЦ під санкціями з 2016 року.

ГУР отримало документацію на 194 номенклатурні одиниці: креслення, технічні завдання, патенти, програмне забезпечення тощо — йдеться як про наявні, так і перспективні військові розробки.

У розвідці зазначили, що це «суттєвий удар» по росії, адже архіви вже використовується для зміцнення обороноздатності України та ослаблення рф.