Українські хакери виклали в мережу повну клієнтську базу російського Альфа Банку

Хакерське угруповання KibOrg опублікувало повну клієнтську базу найбільшого російського комерційного банку Альфа-Банк. Пресслужба Альфа Банку спростовує факт злому та розповсюдження особистої інформації.

Доступ до цих даних хакери отримали ще в жовтні 2023 року — тоді KibOrg опублікували інформацію про 44 тисяч клієнтів.

База даних містить інформацію про ПІБ, дату народження, номер рахунку та телефон клієнтів починаючи з 2004 року. Таблиця містить 115 217 571 записів, з яких приблизно 38 мільйонів унікальних фізичних і юридичних осіб.

Пресслужба Альфа Банку встигла спростувати злив приватної інформації клієнтів, назвавши особисті дані, що їх виклали хакери як докази, «скомпільованими з кількох випадкових номерів». Пізніше повідомлення змінили на звинувачення в неправдивості інформації. Російське медіа «Важные истории» перевірили випадковою вибіркою, що опубліковані відомості дійсно стосуються реальних мешканців росії.