Росіяни атакували Україну ракетами. У чотирьох областях лунали вибухи

Вранці 8 січня росія завдала масованого ракетного удару по Україні. У Дніпрі, Кривому Розі, Харкові та Запоріжжі пролунали потужні вибухи.

У Запоріжжі було пʼять вибухів — є влучання ракет у житлові райони, вони впали поруч із будинками. Наразі відомо про чотирьох постраждалих, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Фото: Анатолій Куртєв, секретар Запорізької міської ради.

У Харкові ворог бив по промислових обʼєктах — виникла пожежа, одна жінка постраждала. У місті було щонайменше чотири ракетні удари. В області в місті Зміїв Чугуївського району є влучання у приватний будинок — двох людей врятували, а двоє перебувають під завалами.

У Кривому Розі без світла залишились 15 тисяч абонентів. Частина громадського транспорту не працює. Ракета пошкодила торгівельний центр та понад два десятки приватних будинків — під завалами можуть бути люди. За даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, 58-річний чоловік отримав осколкові поранення, він перебуває у задовільному стані.

Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

У Лозуватській громаді Криворізького району також є «приліт» у приватну оселю, там загинула 62-річна жінка.

У Новомосковську вибуховою хвилею перевернуло маршрутку, що проїжджала повз місце влучання. Пошкоджені три адмінбудівлі, дві заправки, пʼятиповерхівка, авто. Рятувальники вже локалізували пожежі, що виникли на місці ударів. Загалом у місті 24 постраждалих, з них пʼятеро дітей.

На Хмельниччині пролунало щонайменше шість вибухів, повідомили в ОВА. На місцях працюють оперативні та рятувальні служби. Про постраждалих поки що не повідомляють.

На Одещині та Миколаївщині Сили оборони збили 8 дронів-камікадзе Shahed.