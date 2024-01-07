Мінвідновлення: Україна виконала свою частину домовленостей щодо розблокування кордону з Польщею

Українська влада виконала свою частину домовленостей, що були зафіксовані в ухваленому в грудні минулого року плані дій щодо розблокування кордону з Польщею.

Про це в ефірі телемарафону розповів заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач в ефірі телемарафону.

«До нас наразі питань немає. Питання в тому, що ще протестувальники вимагають від польського уряду», — зазначив Деркач.

Він сказав, одну з вимог протестувальників — скасувати транспортний безвіз — виконати неможливо. Це підтвердив і Євросоюз, і попередній польський уряд, і новий. Деркач також додав, що кількість двосторонніх перевезень, які польські перевізники здійснювали до початку повномасштабного вторгнення росії, знизилася лише на 5%, тому їхні закиди, що українські перевізники повністю «вбили» польський ринок перевезень, не відповідають дійсності.

За словами Деркача, Україна лише в листопаді 2023 року недоотримала майже 10 млрд грн митних зборів через блокування кордону.

Розблокування пункту пропуску «Медика — Шегині» польськими фермерами Деркач назвав прецедентом. 6 січня уряд Польщі зобовʼязався виконати всі їхні умови. Деркач зауважив, що до України вони не мали претензій, але свої питання вирішили за рахунок блокади кордону.