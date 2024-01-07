Підпал Су-34 в Челябінську: російський суд арештував 16-річного підлітка

У російському Челябінську на два місяці заарештували 16-річного підлітка за підозрою в підпалі винищувача-бомбардувальника Су-34 на аеродромі «Шаґол».

Про це повідомляє місцеве видання 74.RU.

Підлітка з Дагестану звинувачують у замаху на диверсію на обʼєкті Міноборони. Вказується, що окрім підпалу літака, він може бути причетним до серії підпалів у листопаді та грудні 2023 року на залізниці в Дагестані.

Підлітка, імені якого не називають, затримали 5 січня. Суд слухав його справу в закритому режимі і обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в СІЗО. Там він буде два місяці. Вихідцю з Дагестану загрожує від 12 до 20 років колонії.

Федеральна служба безпеки стверджує, що він діяв за завданням українських спецслужб, а на його мобільному телефоні знайшли листування з «українськими кураторами».