У Херсоні через російські обстріли загинули дві людини, є постраждалі

Російські окупанти від ранку 7 січня обстрілюють Херсон та область. В обласному центрі загинули чоловік і жінка.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Від прямого влучання в житловий будинок загинула херсонка, ще одна жінка поранена. Перед цим у Херсоні госпіталізували пораненого 62-річного чоловіка, проте медикам не вдалося його врятувати — від отриманих поранень він помер.
Також росіяни обстріляли церкву в селі Садове. Там постраждав 73-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму й уламкове поранення черева, написали в Херсонській ОДА.
За минулу добу російське військо 89 разів обстріляло Херсонщину, випустивши 382 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», танків, дронів та авіації. Через це пʼятеро людей отримали поранення, зокрема двоє дітей.
- Херсон і майже всю Херсонську область російські окупанти захопили на початку повномасштабного вторгнення. У листопаді 2022 року Сили оборони України звільнили від російських окупантів правобережну частину Херсонської області разом з обласним центром. Після цього росіяни почали систематично обстрілювати Херсон та інші звільнені населені пункти регіону.