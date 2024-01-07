У Херсоні через російські обстріли загинули дві людини, є постраждалі

Російські окупанти від ранку 7 січня обстрілюють Херсон та область. В обласному центрі загинули чоловік і жінка.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Від прямого влучання в житловий будинок загинула херсонка, ще одна жінка поранена. Перед цим у Херсоні госпіталізували пораненого 62-річного чоловіка, проте медикам не вдалося його врятувати — від отриманих поранень він помер.

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Також росіяни обстріляли церкву в селі Садове. Там постраждав 73-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму й уламкове поранення черева, написали в Херсонській ОДА.

За минулу добу російське військо 89 разів обстріляло Херсонщину, випустивши 382 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», танків, дронів та авіації. Через це пʼятеро людей отримали поранення, зокрема двоє дітей.