В Україні провели унікальну одномоментну операцію — дитині пересадили печінку та виправили ваду серця

У столичному «Охматдиті» провели унікальну трансплантацію печінки з одномоментною корекцією вади серця — операція тривала майже добу.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Дівчинка народилася в Тернополі в лютому 2023 року, у неї була вада серця, яку діагностували ще в утробі матері. Після народження в дівчинки виявили ще й захворювання, що спричиняє печінкову недостатність.

Спеціалісти організували консиліум і прорахували всі можливі варіанти оперативного втручання: оцінили ризики та вирішили поєднати дві операції так, щоб не нашкодити пацієнтці. Операція унікальна, бо медики одночасно проводили корекцію вади серця і трансплантацію печінки від донора — мами.

Такий варіант трансплантації печінки з одномоментною корекцією вади серця виконували вперше в Україні.

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В операції брали участь медики з Центру дитячої кардіології і кардіохірургії, спеціаліст з Національного інституту раку, хірурги-трансплантологи, анестезіологи-реаніматологи, трансфузіологи, діагности, лабораторна служба, медсестри та інші фахівці НДСЛ «Охматдит».