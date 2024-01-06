Сили оборони вночі збили два ворожі дрони Shahed

У ніч на 6 січня російські окупанти атакували Україну за допомогою двох ударних безпілотників. Обидва ворожі БпЛА збили в Миколаївській та Хмельницькій областях.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
Дрони типу Shahed-136/131 противник випустив з району Приморсько-Ахтарська (рф).
За даними Повітряних сил ЗСУ станом на 31 грудня 2023 року від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знищили 3 095 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 із 3 940, випущених окупантами по Україні.
- Росія вранці 2 січня масовано атакувала Україну ракетами. За даними Повітряних сил ЗСУ, більшість із них окупанти випустили в напрямку Києва. Сили ППО збили 72 ракети, зокрема 10 із 10 «Кинджалів» та 62 крилаті ракети. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав рекордом знищення 10 «Кинджалів» під час однієї російської атаки.