Сили оборони вночі збили два ворожі дрони Shahed

У ніч на 6 січня російські окупанти атакували Україну за допомогою двох ударних безпілотників. Обидва ворожі БпЛА збили в Миколаївській та Хмельницькій областях.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Дрони типу Shahed-136/131 противник випустив з району Приморсько-Ахтарська (рф).

За даними Повітряних сил ЗСУ станом на 31 грудня 2023 року від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знищили 3 095 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 із 3 940, випущених окупантами по Україні.