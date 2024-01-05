SpaceX подала до суду через відкриту проти неї справу про незаконне звільнення працівників

Напередодні Агентство з праці США звинуватило компанію SpaceX у незаконному звільненні вісьмох працівників через критику Ілона Маска. SpaceX відповіла на це федеральним позовом, стверджуючи, що скаргу слід відхилити, оскільки структура агентства порушує Конституцію США.

Про це пише Bloomberg.

Компанія Ілона Маска просить суд припинити розгляд скарги, поданої чиновником Національної ради з трудових відносин (NLRB), у якій йдеться, що SpaceX порушила права працівників.

«Процедури NLRB проти SpaceX позбавляють її конституційного права на суд присяжних», — написали в позові SpaceX.

Скарги, подані прокурорами Нацради з трудових відносин, розглядають судді Агентства з праці, чиї рішення можуть оскаржити члени NLRB у Вашингтоні, а потім у федеральному суді.