Компанію SpaceX звинуватили в незаконному звільненні працівників, які критикували Ілона Маска

Агентство з праці США звинуватило компанію Ілона Маска SpaceX у незаконному звільненні восьми працівників за лист, який вони надіслали керівництву компанії. У ньому співробітники поскаржилися на Маска та назвали його «відволікаючим фактором і ганебним явищем».

Про це пише Reuters.

Регіональний чиновник Національної ради з трудових відносин (NLRB) подав скаргу, в якій стверджував, що SpaceX порушила права працівників згідно з федеральним трудовим законодавством щодо об’єднання та захисту кращих умов праці.

У листі працівників йшлося про серію твітів Ілона Маска, які він зробив у 2020 році, — багато з них нібито мали сексуальний характер. Працівники стверджували, що заяви Маска не відповідають політиці компанії щодо різноманітності та неналежної поведінки на робочому місці, тому закликали SpaceX засудити їх. Компанію також звинуватили в тому, що SpaceX «зневажливо» ставилась до авторів листа і погрожувала звільнити.

«У SpaceX присутня токсична культура, в якій допускаються домагання, особливо щодо жінок. Ми написали відкритого листа керівництву не зі злого умислу, а тому що дбали про місію і людей, які нас оточують», — сказала одна зі звільнених співробітниць Дебора Лоуренс.

Якщо SpaceX не домовиться з працівниками, справу розгляне адміністративний суддя, рішення якого можна буде оскаржити у федеральному апеляційному суді. Слухання призначили на 5 березня.