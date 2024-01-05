В Україні готують реформу вищої освіти, яка передбачає гранти на навчання

В Україні цього року планують запустили реформу вищої освіти, змінивши підхід до навчання «на бюджеті» і за контрактом, щоб більше студентів отримували державну підтримку.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль і міністр освіти й науки Оксен Лісовий.

Новий законопроєкт передбачає, що студенти зможуть навчатися за рахунок державного замовлення, державних грантів, пільгових кредитів, а також на контрактній формі навчання.

Державне замовлення — це повністю безоплатне навчання студента за бюджетні кошти, тоді як державні гранти дозволять повністю або частково покрити витрати на навчання. Суму гранту визначатимуть за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) або національного мультипредметного тесту (НМТ).

Нині 60% студентів навчається на контракті, а мета законопроєкту зробити так, щоб 60% студентів отримували різні види державної підтримки.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наводить аргументи на користь нового формату підтримки студентів:

конкуренція між університетами за студентів, що стимулюватиме покращення якості освіти;

студентів не обмежуватиме наявність місць державного чи регіонального замовлення:

вища освіта стане доступною для більшої кількості українців.

За словами Федорова, система грантів на вищу освіту є поширеною у світі, де в центрі системи — студент, а не університет.

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Реформа передбачає також перезавантаження пільгових кредитів, які мають видавати банки.

Якщо Верховна Рада найближчим часом ухвалить цей законопроєкт, то реформа запрацює з вересня 2024 року.