Генштаб України: Російська армія втратила за добу ще 790 військових і 30 артилерійських систем

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив орієнтовні втрати російських військ станом на 5 січня.

За минулу добу окупанти втратили ще приблизно 790 військових убитими, 9 танків, 14 бронемашин, 20 артилерійських систем і дві РСЗВ, одну систему ППО, 40 одиниць автотехніки і 9 одиниць спецтехніки, а також 18 БпЛА й одну крилату ракету.

Загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення такі:

Щодо ситуації на фронті, протягом минулої доби відбулося 59 бойових зіткнень.

Українські війська відбили на Авдіївському напрямку аж 32 атаки ворога — 16 поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 у районах Первомайського і Невельського Донецької області.

На Бахмутському напрямку відбили 4 атаки противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Марʼїнському напрямку захисники стримують росіян неподалік Марʼїнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 7 атак.

На Запорізькому напрямку відбили 8 атак противника поблизу Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На лівому березі Херсонщини в росіян було шість безуспішних спроб штурму.