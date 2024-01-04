Британська компанія відновить виробництво гаубиць М777. Попит на них зріс через війну в Україні

Британська компанія BAE Systems готується відновити виробництво компонентів для гаубиць М777. Це повʼязано з війною в Україні та попитом на артилерійське озброєння, йдеться в релізі компанії.

Компанія підписала з армією США початкову угоду на суму $50 мільйонів, щоб дати поштовх новій програмі, поки вони доопрацьовують деталі ширшого контракту. Угода передбачає виробництво титанових конструкцій для артилерійських установок М777, першу партію яких мають постачити у 2025 році. Насамперед компанія відновить виробництво деталей для ремонту гаубиць.

BAE наголошує, що перезапуск виробничих ліній означає нові замовлення на М777 з інших країн, зокрема в Європі, Азії та обох Америках.

Зараз компанія працює з британськими й американськими постачальниками над відновленням виробництва, але де це буде відбуватися, ще не вирішили. Раніше запчастини й деталі до M777 переважно вироблялися в Британії, а збірка була в США.