Берлін оголосив про новий пакет допомоги для України

Німеччина оголосила про черговий пакет військової допомоги для України — перший у цьому році.
Про це повідомляється на сайті уряду ФРН.
У пакеті допомоги:
- 10 БМП Marder;
- зенітний артилерійський комплекс Skynex і боєприпаси до нього;
- 2 радіолокаційні станції TRML-4D;
- 2 інженерні броньовані машини WISENT 1;
- мостоукладчик BEAVER;
- 10 наземних радіолокаційних систем GO12;
- 10 вантажівок Zetros;
- 3 тягачі 8x8 HX81 і напівпричепи до них;
- 31 одиниця транспорту;
- ракети до ЗРК IRIS-T SLM.
Також у пакеті 9 080 боєприпасів калібру 155 мм, 305 штурмових гвинтівок МК 556, 750 тисяч патронів до стрілецької зброї, 30 систем виявлення дронів, зимовий маскувальний одяг та 3 350 касок.
Також Німеччина передасть надалі:
- чотири зенітно-ракетних комплекси IRIS-T SLM;
- одну систему ППО Skynex з боєприпасами до неї;
- 20 систем виявлення безпілотників;
- 26 850 бойових шоломів;
- 41 вантажівку Mercedes;
- 4 695 штурмових гвинтівок MK 556;
- 0,45 млн боєприпасів для вогнепальної зброї;
- 8 000 протитанкових мін.
Берлін уже надав Україні декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.