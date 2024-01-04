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Берлін оголосив про новий пакет допомоги для України

Автор:
Софія Телішевська
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Німеччина оголосила про черговий пакет військової допомоги для України — перший у цьому році.

Про це повідомляється на сайті уряду ФРН.

У пакеті допомоги:

  • 10 БМП Marder;
  • зенітний артилерійський комплекс Skynex і боєприпаси до нього;
  • 2 радіолокаційні станції TRML-4D;
  • 2 інженерні броньовані машини WISENT 1;
  • мостоукладчик BEAVER;
  • 10 наземних радіолокаційних систем GO12;
  • 10 вантажівок Zetros;
  • 3 тягачі 8x8 HX81 і напівпричепи до них;
  • 31 одиниця транспорту;
  • ракети до ЗРК IRIS-T SLM.

Також у пакеті 9 080 боєприпасів калібру 155 мм, 305 штурмових гвинтівок МК 556, 750 тисяч патронів до стрілецької зброї, 30 систем виявлення дронів, зимовий маскувальний одяг та 3 350 касок.

Також Німеччина передасть надалі:

  • чотири зенітно-ракетних комплекси IRIS-T SLM;
  • одну систему ППО Skynex з боєприпасами до неї;
  • 20 систем виявлення безпілотників;
  • 26 850 бойових шоломів;
  • 41 вантажівку Mercedes;
  • 4 695 штурмових гвинтівок MK 556;
  • 0,45 млн боєприпасів для вогнепальної зброї;
  • 8 000 протитанкових мін.

Берлін уже надав Україні декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.