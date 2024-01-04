Берлін оголосив про новий пакет допомоги для України

Німеччина оголосила про черговий пакет військової допомоги для України — перший у цьому році.

Про це повідомляється на сайті уряду ФРН.

У пакеті допомоги:

10 БМП Marder;

зенітний артилерійський комплекс Skynex і боєприпаси до нього;

2 радіолокаційні станції TRML-4D;

2 інженерні броньовані машини WISENT 1;

мостоукладчик BEAVER;

10 наземних радіолокаційних систем GO12;

10 вантажівок Zetros;

3 тягачі 8x8 HX81 і напівпричепи до них;

31 одиниця транспорту;

ракети до ЗРК IRIS-T SLM.

Також у пакеті 9 080 боєприпасів калібру 155 мм, 305 штурмових гвинтівок МК 556, 750 тисяч патронів до стрілецької зброї, 30 систем виявлення дронів, зимовий маскувальний одяг та 3 350 касок.

Також Німеччина передасть надалі:

чотири зенітно-ракетних комплекси IRIS-T SLM;

одну систему ППО Skynex з боєприпасами до неї;

20 систем виявлення безпілотників;

26 850 бойових шоломів;

41 вантажівку Mercedes;

4 695 штурмових гвинтівок MK 556;

0,45 млн боєприпасів для вогнепальної зброї;

8 000 протитанкових мін.

Берлін уже надав Україні декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.