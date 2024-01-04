Українська авіація атакувала військові обʼєкти поблизу Севастополя та Євпаторії

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук натякнув, що сьогоднішні удари по Севастополю та Євпаторії завдала українська авіація.

До свого допису він також прикріпив відео і скриншот з Telegram-каналу «Крымский ветер», які вказують на ураження російської військової частини ППО поряд із селом Уютне (Сакський район), що під Євпаторією. На Google Maps видно, що в тій частині базувалися зенітні ракетні комплекси.

Ймовірно, йдеться про в/ч 03121 31 дивізії протиповітряної оборони, де розташований 222 вузол зв’язку протиповітряної оборони Чорноморського флоту.

Центр стратегічних комунікацій також пише, що о 15:00 був удар по командному пункту росіян поблизу Севастополя.

Міноборони росії офіційно повідомило про ракетну авіаатаку на Крим і прозвітувало про знищення 10 ракет. Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв стверджує, що збито кілька цілей, а на місто впали уламки. Нібито пошкоджений будинок, є один поранений.

Тим часом офіційний акаунт Повітряних сил у Х вже глузує з окупантів у Криму і передає їм «привіт».