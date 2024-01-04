У Харкові зросла кількість жертв і постраждалих від ракетного удару 2 січня, повідомили в обласній прокуратурі.
У лікарні померла одна з поранених — 84-річна жінка. Отже, кількість загиблих у місті зросла до двох.
Також до медиків звернулась 23-річна дівчина, у неї акуботравма (контузія). Поранених і постраждалих тепер 63 людини.
- 2 січня російські війська масовано атакували Київ, Київщину і Харків. Сили ППО збили 72 повітряні цілі з 99, серед яких 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 59 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 і три крилаті ракети «Калібр». Раніше, тієї ж ночі, оборонці знищили 35 ударних дронів. Були зруйновані житлові будинки і низка обʼєктів цивільної інфраструктури.
- Станом на 4 січня від тієї атаки загинули шестеро людей, понад 130 — поранені або травмовані.