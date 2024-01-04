У Харкові зросла кількість жертв і постраждалих від ракетного удару 2 січня, повідомили в обласній прокуратурі.

У лікарні померла одна з поранених — 84-річна жінка. Отже, кількість загиблих у місті зросла до двох.

Також до медиків звернулась 23-річна дівчина, у неї акуботравма (контузія). Поранених і постраждалих тепер 63 людини.