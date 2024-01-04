У Черкасах чоловік передавав росіянам дані про розташування українських військових і систем ППО. Він отримав 9 років вʼязниці

У Черкасах суд визнав винним чоловіка, який «зливав» ворогу розташування українських військових і систем ППО. Його засудили до 9 років позбавлення волі.
Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
З травня 2023 року засуджений надавав розвідувальну інформацію представнику російських спецслужб. Через месенджер він передавав дані про місця розташування військових частин, особового складу і техніки ЗСУ, а також систем протиповітряної оборони на території Черкащини. До кожного повідомлення він додавав скриншот карт у програмі Google Maps із точними координатами.
За кілька місяців чоловік отримав від ворога за виконану «роботу» 27 600 гривень.
- СБУ знайшла чотирьох жителів Києва, які знімали «прильоти» 2 січня. З «блогерами» провели виховні бесіди, а їхні телефони перевірили. У спецслужбі нагадують, що подібні публікації розцінюються як корегування вогню, за що загрожує до 12 років тюрми.