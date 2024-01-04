У Черкасах чоловік передавав росіянам дані про розташування українських військових і систем ППО. Він отримав 9 років вʼязниці

У Черкасах суд визнав винним чоловіка, який «зливав» ворогу розташування українських військових і систем ППО. Його засудили до 9 років позбавлення волі.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

З травня 2023 року засуджений надавав розвідувальну інформацію представнику російських спецслужб. Через месенджер він передавав дані про місця розташування військових частин, особового складу і техніки ЗСУ, а також систем протиповітряної оборони на території Черкащини. До кожного повідомлення він додавав скриншот карт у програмі Google Maps із точними координатами.

Офіс генерального прокурора

За кілька місяців чоловік отримав від ворога за виконану «роботу» 27 600 гривень.